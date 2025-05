Fietser uit Veldhoven overleden bij aanrijding in Gelderland

Een 73-jarige fietser uit Veldhoven is vrijdag om het leven gekomen in het Gelderse Beekbergen. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen.

De vrachtwagen werd bestuurd door een 24-jarige man uit Polen, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag op de Beekbergerweg (N786), in de buurt van de Loenense waterval en een vakantiepark. Hoe het daar kon misgaan, wordt onderzocht.