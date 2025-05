Auto crasht en slaat over de kop op A4, linkerrijstrook is dicht

Een auto is zaterdagochtend vroeg gecrasht en over de kop geslagen op de A4 van Antwerpen richting Rotterdam, bij Heijningen. De weg werd daarop volledig afgesloten. Sinds kwart over zeven zaterdagochtend is alleen de linkerrijstrook nog dicht.

Vanwege de ernst van het ongeluk kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de A4. Ook de brandweer was aanwezig.

Over slachtoffers is vooralsnog niets naar buiten gebracht. Omleiding

Vanwege de wegafsluiting werd het verkeer richting Rotterdam tot kwart over zeven zaterdagochtend omgeleid via Roosendaal, over de A58, de A17 en de A59.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.