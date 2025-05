Directeur FC Den Bosch over vechtpartij na verlies play-offs: 'Chaos'

Algemeen directeur Tommie van Alphen van FC Den Bosch keurt de rellen van vrijdagavond na de wedstrijd tegen Telstar af. Supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist in het stadion in Velsen. "Het was totale chaos. Een jongen had een klap gehad en lag op de grond", zegt Van Alphen tegen Dtv Nieuws.

Nog voordat scheidsrechter Bas Nijhuis het laatste fluitsignaal kon geven, stonden er al voetbalsupporters aan de rand van het veld. Via de stadionspeaker werd nadrukkelijk gevraagd om niet het veld op te gaan, maar daar trokken de fans zich helemaal niks van aan.

Toen bleek dat FC Den Bosch definitief is uitgeschakeld werd de sfeer nog grimmiger. Supporters van zowel FC Den Bosch als van Telstar stormden het veld op om klappen uit te delen. Een van de supporters werd zo hard geslagen dat hij tegen de grond ging. Directeur Van Alphen zag het gebeuren. "Samen met de clubarts heb ik even gekeken hoe het met hem ging."

De EHBO helpt een van de gewonde supporters (foto: Hans van der Valk/Orange Pictures).

Volgens de algemeen directeur komen dit soort voorvallen wel vaker voor in kleine stadions. "Ze lopen zo over de boarding naar elkaar toe. Als de harde kernen, waar toch explosiegevaar in zit, dicht bij elkaar komen dan zie je dit soort dingen ontstaan."

Uiteindelijk keerde de rust terug op het veld. Het publiek dat nog aanwezig was, werd gevraagd om het stadion te verlaten. Ondertussen waren er ook agenten met politiehonden in het stadion om de relschoppers aan te pakken en de rust terug te laten keren. Het is nog niet bekend of er ook mensen zijn aangehouden. De Bossche voetbalclub gaat later nog kijken wie er precies bij de ongeregeldheden betrokken zijn. Toch overschaduwen deze rellen het gevoel van dit seizoen niet volgens Van Alphen. "We zouden ons seizoen tekort doen als alle focus nu op dit incident gaat." Ook laat Van Alphen in een statement weten dat wat hem betreft het glas altijd half vol is. "Ga ik dan voorbij aan het lege deel van het glas? Zeker niet. Ik en wij als club keuren enorm af wat er na afloop van de wedstrijd is gebeurd. Frustratie na een intense wedstrijd over een nederlaag mag er zijn. Ontstaat een incident vanuit twee kanten? Zeker waar." Hij benoemt ook dat er gevolgen zijn voor iedere relschopper die op het veld stond. De club gaat de komende week overleggen met de KNVB, de gemeente, Openbaar Ministerie (OM) en politie. En ondanks alles wil Van Alphen niet bij de pakken neer gaan zitten. "De positieve flow waarin wij zitten als club gaan we niet omver laten werpen door een tiental individuen. We gaan volle kracht vooruit." Beelden van de ongeregeldheden werden gedeeld op X:

