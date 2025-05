Cor Boonstra overleden: Philips-topman vertrok met kantoor uit Eindhoven

Oud-topman van Philips Cor Boonstra (87) is vrijdagnacht overleden. Dat laat zijn familie weten aan het ANP. Boonstra leidde Philips van 1996 tot 2001. Onder zijn bewind verhuisde het hoofdkantoor van Philips van Eindhoven naar Amsterdam. Hij had lang de reputatie een van de beste bestuurders van Nederland te zijn.

Bij Philips greep Boonstra hard in om de resultaten te verbeteren. Kort na zijn aantreden als topman kondigde hij forse saneringen aan. Verliesgevende onderdelen splitste hij af. Ook maakte Philips, dat in die tijd nog veel consumentenelektronica verkocht, werk van betere marketing voor zijn producten zoals televisies. Beleggers waren enthousiast door de flinke stijging van de beurswaarde van Philips.

Boete van 135.000 euro

Het blad Management Team riep Boonstra meermaals uit tot beste bestuurder van Nederland. Dat imago liep een deuk op toen Boonstra aan het begin van deze eeuw werd beschuldigd van handel met voorkennis.

De zaak draaide om een belegging in aandelen van entertainmentconcern Endemol, vlak voordat het Spaanse Telefónica een bod uitbracht op dat bedrijf. Hij werd vrijgesproken, maar kreeg wel een boete van 135.000 euro omdat hij handel in aandelen en obligaties van supermarktconcern Ahold niet had gemeld toen hij daar commissaris was.

Voor hij aan de slag ging bij Philips vervulde Boonstra hoge leidinggevende functies bij onder meer de Zuivel Handel Maatschappij, die later overging in SRV, en consumentengoederenconcern Sara Lee. Hij begon zijn carrière bij Unilever, waar hij in zijn latere tienerjaren na het vroegtijdig verlaten van de hbs ging werken.

Ontvoering vrouw Hansje

De geboren Fries stond bekend als harde saneerder die weinig moeite had hooggeplaatste managers te ontslaan. Tegelijkertijd beklaagde hij zich meermaals over de invloed die zijn werk in de schijnwerpers had op zijn privéleven. Een dieptepunt was de ontvoering van zijn echtgenote Hansje Boonstra. Zij werd in 1998 in België ontvoerd en later zwaargewond in Nederland gevonden.