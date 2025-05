'Levensgevaarlijke' Lonneke is landelijk nieuws: ‘Waar maak je je druk om?'

De telefoon van Lonneke Vermeulen (29) uit Veghel staat sinds een paar dagen roodgloeiend. Niet omdat ze herkend wordt van een levensgroot standbeeld van haar dat in het dorp is neergezet, maar omdat er nogal wat ophef over is. Volgens Veilig Verkeer Nederland is het beeld levensgevaarlijk. En dat wordt breed uitgemeten in de landelijke pers. "Je kunt je maar ergens druk om maken", zegt Lonneke lachend.

Sinds begin mei staat er een levensgroot standbeeld van haar langs de snelfietsroute F50 tussen Veghel en Uden. Haar evenbeeld zit met de armen in de lucht op de fiets, iets wat ze niet zelf heeft bedacht, maar de kunstenaar. Volgens Florentijn Hofman moet het vrijheid en blijheid uitbeelden, maar Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat Lonneke roekeloos rijden uitlokt. Zelf kan ze er smakelijk om lachen. "Ik vind de ophef echt onzin", zegt Lonneke. "Het is echt niet zo dat mensen dit beeld zien en daardoor de hele maatschappij overhoop ligt hoor. Mensen gaan echt niet met losse handen fietsen door dat beeld van mij."

“Ik kan niet eens met handen los fietsen."

Toen ze zich opgaf om model te staan, had ze niet gedacht dat ze een slecht voorbeeld zou worden. "Ik weet de motivatie die ik had ingestuurd niet meer, maar dat was geen 'handen los'", lacht ze. "Dat kan ik niet eens en ik heb dat ook nog nooit gedaan. Florentijn hield trouwens wel mijn fiets vast toen ik met mijn armen omhoog stond. Want die bleef op dat moment natuurlijk niet staan." Het beeld werd ruim twee weken geleden al onthuld, maar na een artikel van De Telegraaf met daarin de kritiek, is het plots landelijk nieuws. "Mensen maken zich hier blijkbaar echt heel druk om", zegt Lonneke. "Is dit het ergste wat er speelt?"

“Ik mag hopen dat mensen zelf een beetje logisch na kunnen denken."

VVN hoopt dat mensen begrijpen dat het kunstwerk geen oproep is om roekeloos te fietsen. Lonneke schiet in de lach. "Ik mag hopen dat mensen zelf een beetje logisch na kunnen denken." Sinds een paar dagen hangt er zelfs een geplastificeerd papiertje aan het beeld met daarop ‘Lonneke heeft geen tanden, ze fietste zonder handen’. Lonneke moet weer hard lachen. "Waarom nemen mensen daar de tijd voor?"

Het beeld is creatief verrijkt (foto: Lonneke Vermeulen).