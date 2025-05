Man speelt met geslachtsdeel in park voor de ogen van moeder en kinderen

Een 32-jarige man is zaterdagochtend aangehouden nadat hij zich aftrok in het Lindepark in Oisterwijk. Een vrouw die met haar drie kleine kinderen in de buurt was, zag de man in de bosjes bezig en waarschuwde onmiddellijk haar partner. Die rende meteen op zijn sokken naar het park.

Terwijl de politie onderweg was, besloot de man samen met een omstander zelf in te grijpen. Ze renden achter de 32-jarige man aan en werkten hem tegen de grond. Vervolgens namen agenten en handhavers de situatie over. De 32-jarige man is inmiddels door de politie gehoord. Hij krijgt twee boetes: voor schennispleging en openbare dronkenschap. Volgens de politie kan hij een een boete krijgen of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.