Michael van Gerwen en vrouw gaan scheiden, darter speelt komende tijd niet

De Vlijmense darter Michael van Gerwen en zijn vrouw Daphne gaan scheiden. Dat laat Van Gerwen zaterdagmiddag weten via een berichtje op Instagram en X. "Als gevolg hiervan heb ik mij teruggetrokken uit de komende toernooien", schrijft hij.

De komende tijd zal hij niet aanwezig zijn bij komende toernooien. "Het spijt me om mijn fans teleur te stellen, maar ik heb er vertrouwen in dat zij mijn keuze begrijpen", zegt hij. "We gaan een zware tijd tegemoet en vragen iedereen om onze privacy te respecteren in deze moeilijke periode."

European Tour

Van Gerwen zou zaterdag in actie komen op een toernooi uit de European Tour bij het Autotron in Rosmalen. Die wedstrijd is afgelast. Donderdag slaagde Van Gerwen er niet in de finaleronde van de Premier League te halen, pas voor de tweede keer in zijn carrière.

De Vlijmenaar is al lang niet meer zo oppermachtig als enkele jaren geleden. Zijn laatste wereldtitel dateert van 2019. Begin dit jaar verloor de huidige nummer 3 van de wereld de WK-finale van de Engelsman Luke Littler.