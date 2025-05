Jacqueline Govaert wint Lifetime Achievement Award: 'Niet te geloven'

Jacqueline Govaert uit Kaatsheuvel heeft vrijdag de Buma Lifetime Achievement Award gewonnen. We kennen haar als dé zangeres van Krezip en deze award is een bekroning op al haar muzikale werk. "Niet te geloven, wat een eer", schrijft Jacqueline op Instagram onder een video waarop ze verrast wordt.

Nietsvermoedend zit Jacqueline vrijdag te vergaderen met Krezip als ze wordt verrast. Collega Annelies kon zogenaamd niet bij de vergadering zijn. Als Annelies toch binnen komt lopen, met cameraploeg en een confettikanon, schrikt Jacqueline zich kapot. "Nou Jacq, we zijn hier voor jou. We zijn gekomen om jou te verrassen dus kom maar even bij me staan", lacht Annelies.