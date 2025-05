Fietsenrekken met fiets en al geplet door grijper: ‘Je gelooft het niet'

Een typisch gevalletje 'foutje bedankt' in Den Bosch. Die gemeente hield vrijdag op de Tramkade een grote opruimactie, maar die was zó rigoureus, dat zelfs de fietsenrekken van de ondernemers, met fiets en al, in de vuilpers zijn gegooid. "Dit is zo absurd, je gelooft het gewoon niet”, zegt Leonard Hamers van de Bossche Brouwers.

Hij en de andere ondernemers zagen vrijdag met lede ogen aan hoe de fietsenrekken die ze in de loop der jaren verzameld hebben, met harde hand werden weggehaald. Inclusief fietsen. "Je zal een kopje thee zijn gaan drinken en je fiets daar hebben vastgezet, dan ben je die nu kwijt", zegt Leonard verbijsterd. De gemeente had eerder deze week een opruimactie aangekondigd, omdat er veel spullen lagen die er niet thuis horen. "Er lag ook een hoop zooi, zoals oude kapotte caravans, dus daar waren we blij mee", vertelt Leonard. "Maar we gingen er niet vanuit dat ze broodnodige spullen met persoonlijke eigendommen eraan vast zouden weggooien. Dit is echt van de zotte."

"Het zou je fiets maar zijn, met kinderzitjes en al de shredder in gegaan."

De ondernemers hadden de fietsenrekken zelf gekocht, zodat bezoekers hun fietsen niet zomaar overal op de Tramkade neerzetten. "Wie wat gekocht heeft weet ik niet, maar het heeft wel waarde. Een fietsenrek voor zes fietsen is al tweehonderd euro", vertelt Leonard. Ze belden vrijdag nog naar de gemeente om de opruimactie stil te leggen, maar er was toen niemand bereikbaar. Judith Hendrickx van lokale partij De Bossche Groenen heeft de ondernemers gesproken en is verbijsterd. "Soms denk je dat je alles hebt meegemaakt, maar het kan blijkbaar nog erger", zegt ze. "Normaal gesproken label je fietsen, voer je ze af en krijgen mensen de kans om ze op te halen. Maar deze gang van zaken is ronduit stuitend."

"Ieder weldenkend mens ziet dat daar fietsen staan in stallingen die daarvoor zijn aangekocht."