Armbandjes voor singles op dit festival, dus gaan vele armen in de lucht

Hoe ontmoet je nou makkelijk andere mensen die single zijn, als je niet eindeloos op datingsapps wil gaan 'swipen'? Het was een dilemma voor Elly Aarts-van Schalen (44) uit Sterksel. Een paar jaar na het overlijden van haar man denkt ze weer voorzichtig aan daten, maar hoe weet je bijvoorbeeld op een festival wie single is en wie niet, vroeg ze zich af. Nu heeft ze een oplossing bedacht: speciale armbandjes voor singles. Op het Strijp-Fest in Eindhoven lanceerde ze dit weekend haar actie.

In de stromende regen op het festivalterrein staat Elly, met een felgroene trui, opvallend armbandje om haar pols en een hele grote glimlach. Ze heeft een plekje in een stand op het Strijp-Fest, waar tientallen armbandjes uitgestald staan. Haar concept, The Love Will Find You, lijkt aan te slaan. Aardig wat mensen hebben interesse in de felgekleurde armbanden.

"Met een armbandje geef je aan: ik ben single en ik sta open voor contact", legt Elly uit. Ze denkt dat de armbandjes voor bezoekers van het festival een laagdrempelige manier zijn om het ijs te breken en een praatje met iemand te maken.

Zelf heeft ze sinds het overlijden van haar man nog niet echt gedatet, maar ze heeft wel gedacht hoe weet je nou wanneer je bijvoorbeeld op een festival bent of iemand single is of niet? Daarom kwam ze op dit idee.