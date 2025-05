Schoonspringster Praasterink pakt haar eerste internationale medaille

Schoonspringster Else Praasterink is derde geworden op de 10-meterplank op het Europees Kampioenschap in het Turkse Antalya. Het leverde de 22-jarige Eindhovense de bronzen medaille op. Het is haar eerste medaille op een internationaal toernooi.

Praasterink had zich met een score van 322,10, haar hoogste puntenaantal ooit op een internationaal toernooi, als eerste geplaatst voor de finale. In de finale pakte ze een score van 312,10 punten. Aankomende dinsdag komt ze in Antalya ook nog in actie op de 3-meterplank.