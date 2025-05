Hockeysters Den Bosch en SCHC spelen gelijk in eerste finaleduel

De hockeysters van Den Bosch en SCHC hebben in het eerste duel in de finale om de landstitel met 1-1 gelijkgespeeld. In Bilthoven zette Pien Sanders recordkampioen en titelverdediger Den Bosch op voorsprong, Maud van den Heuvel maakte al snel gelijk voor de thuisploeg.

Donderdag valt in Den Bosch de beslissing. Den Bosch staat op 22 landstitels, SCHC kan voor het eerst kampioen worden. De twee clubs treffen elkaar voor de vijfde keer in de finale.