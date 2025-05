Renée Slegers is eerste trainer die Champions League voor vrouwen wint

Arsenal-trainer Renée Slegers uit Someren-Eind heeft het voor elkaar gekregen. De voetbalsters van Arsenal hebben zaterdag met 1-0 de Champions League gewonnen, ten koste van Barcelona. Ze heeft daarmee geschiedenis geschreven, want Slegers is de eerste Nederlandse trainer die de Champions League voor vrouwen wint. "Dit is echt fantastisch."

Slegers is trots op de voetbalsters van Arsenal. "Er zit zoveel kracht in mijn team", zo zegt ze na de wedstrijd. "We hebben zoveel goede voetbalsters. Maar we zijn de laatste tijd ook mentaal sterker geworden. En we zijn bereid om voor elkaar te werken. Iedere dag en ook op de training."

Barcelona was favoriet voor de winst van de Champions League, na zeges in 2021, 2023 en 2024. "We respecteren hoe goed ze zijn en we wisten dat het heel belangrijk was om het eerste kwartier zonder schade door te komen", zei Slegers. "Maar het is ongelooflijk hoe goed we ons staande hebben gehouden."