Jongen (17) op fatbike overleden na botsing met auto

Een 17-jarige Ossenaar op een fatbike is zaterdagavond om het leven gekomen in Oss. Hij kwam in de Johannes Zwijsenlaan in botsing met een auto.

De botsing gebeurde iets voor elf uur 's avonds. De auto kwam na de botsing tientallen meters verderop tot stilstand. Het slachtoffer en de fatbike lagen zo'n vijftien meter van elkaar vandaan.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

Reanimatie

Hulpverleners probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. Het is nog onduidelijk hoe het precies mis kon gaan in de Johannes Zwijsenlaan. De politie doet onderzoek. Hiervoor werd een rijbaan tijdelijk afgesloten.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.