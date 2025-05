Auto crasht en belandt op zijkant, vrouw uit auto bevrijd

Een auto is zaterdagnacht gecrasht op de Grote Heistraat in Wernhout. De auto kwam door nog onbekende reden in de berm terecht, slipte en sloeg over de kop. De wagen kwam op zijn zijkant tot stilstand. De bijrijder is door de brandweer uit de auto bevrijd.

Zij liep een lichte hersenschudding op. Het dak werd van de auto geknipt om de vrouw eruit te halen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De Grote Heistraat was vanwege het ernstige ongeluk een tijd lang afgesloten voor onderzoek.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.