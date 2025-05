Slegers kan niet meer stuk na winnen Champions League: 'The Next Wiegman'

Heel veel lof deze zondag voor Renée Slegers die als trainer, manager zoals ze in Engeland zeggen, van de vrouwen van Arsenal de Champions League wist te winnen. In Lissabon versloeg het team van Slegers, die haar voetbalcarrière begon bij SSE in haar geboorteplaats Someren-Eind, zaterdag torenhoge favoriet Barcelona.

Toen duidelijk werd dat ze bezig was met de UEFA-licentie als coach ging haar naam, wanneer ergens een coach werd ontslagen of stopte, volgens Stentler meteen rond als de 'ideale opvolger'. Dat het voor Slegers uiteindelijk Arsenal werd, was niet echt een verrassing. Zij en de Londense club gaan al terug tot 2006 toen ze als speelster naar Engeland trok en in de jeugdopleiding van Arsenal terechtkwam.

Voor het portret van Slegers sprak de BBC onder meer met voetbalanalist en oud-voetballer Leonne Stentler. Zij roemt haar voormalige ploeggenoot bij Oranje vooral door haar intelligentie en haar capaciteiten om een teamgevoel te smeden. "Je ziet in alles wat ze doet dat ze heel intelligent is", zegt Stentler tegen de BBC. "Ik dacht altijd dat ze veel te slim was om iets in het coachingsvak te doen. Ik dacht dat ze in het bedrijfsleven zou gaan werken, veel mensen zou gaan managen en daarin een grote carrière zou hebben."

De Nederlandse Wiegman is de huidige bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen. Met dat team won ze in 2022 de Europese titel, zoals ze dat in 2017 ook deed met de Oranje Leeuwinnen. En nu na het winnen van de Champions League wordt Slegers dus vergeleken met Wiegman.

De BBC heeft het in een uitgebreid portret van Slegers dit weekend al over 'The Next Wiegman', verwijzend naar Sarina Wiegman die door velen wordt beschouwd als een van de beste coaches in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal.

Op haar 29e stopt Slegers noodgedwongen met voetbal. Ze herstelt niet van een ernstige knieblessure. In haar tweede vaderland Zweden, waar ze vanaf 2011 speelt, begint ze haar trainerscarrière. Eind 2018, nog altijd 29, heeft ze haar eerste job als hoofdcoach te pakken bij Limhamn Bunkeflo in Malmö.

Tijdens het WK 2019 in Frankrijk is ze een van de scouts voor de Oranje Leeuwinnen en in 2020 gaat ze wederom in Zweden aan de slag, nu bij Rosengard. Eerst bij het tweede elftal en later bij het eerste. Als hoofdtrainer wordt ze met de vrouwen van Rosengard twee keer kampioen en wint ze één keer de beker. In haar derde seizoen als hoofdcoach wordt ze na een aantal nederlagen aan de kant gezet.

Ze vertrekt naar Engeland als ze door de Zweed Jonas Eidevall, die ze eerder bij Rosengard opvolgde, in september 2023 naar Arsenal wordt gehaald als assistent. En dan gaat het snel. Wanneer Eidevall op zijn beurt in Londen aan de kant wordt gezet, neemt Slegers het stokje in oktober vorig jaar van hem over als interim-hoofdcoach. Na een gelijkspel en tien overwinningen kan de Engelse topclub eigenlijk niet meer om haar heen: in januari van dit jaar wordt ze aangesteld als hoofdcoach.

En de rest is geschiedenis: binnen een half jaar boekt Slegers het grootste succes voor Arsenal sinds 2007, toen de Champions League ook een prooi werd voor de Londense vrouwen. Barcelona verslaan is voor Slegers zonder twijfel het grootste moment uit haar trainerscarrière tot nu toe, schrijft de BBC. Maar ze was volgens de vooraanstaande Engelse omroep ook vóór zaterdag al een voorbeeld voor velen: 'a role model for many'.