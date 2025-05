Gewapende man achtervolgt en berooft vrouw die naar auto loopt

Een vrouw is zaterdagnacht beroofd door een man op de Bredaseweg in Rijsbergen. Dit gebeurde rond kwart voor twee 's nachts, toen ze na haar werk naar haar auto wilde lopen.

Ze probeerde nog weg te lopen, maar viel. Op dat moment zag ze dat hij iets bij zich had dat op een vuurwapen leek. De man nam haar tas mee en vluchtte in de richting van Breda. De man droeg zwarte kleren en een bivakmuts.

De politie hoopt dat mensen die rond dat tijdstip iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Bredaseweg in Rijsbergen of camerabeelden hebben waarop iets opvallends te zien is zich willen melden.