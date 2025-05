Duizend euro boete voor supporters die veld opliepen na wedstrijd Willem II

Willem II wil de supporters die zaterdagavond na de gewonnen play-offs tegen FC Dordrecht het veld opkwamen een boete van duizend euro opleggen. Na afloop van het duel renden tientallen supporters het veld van het Koning Willem II Stadion. "Een uitbarsting van vreugde is geen reden om het veld op te komen."

Willem II baalt van de veldbestorming, al helemaal omdat het 'maar' de halve finale van de play-offs was. "We begrijpen de opluchting en euforie na een lange periode zonder overwinning. Maar de strijd is nog niet gestreden, er wachten nog twee cruciale wedstrijden", zegt de club in een statement.