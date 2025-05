Jongen (17) op fatbike overleden na botsing, bestuurder auto zit nog vast

De bestuurder van de auto die zaterdagavond in Oss een 17-jarige jongen op een fatbike aanreed, zit nog vast. Het gaat om een 36-jarige man uit Oss. Dat laat de politie zondagmiddag weten. Volgens omstanders reed de bestuurder veel te hard.

De bestuurder was volgens een woordvoerder niet onder invloed van drugs of alcohol. Het ongeluk gebeurde rond elf uur 's avonds in de Joannes Zwijsenlaan. Hulpverleners probeerden de jongen nog te reanimeren, maar dat was tevergeefs.