Van der Poel valt bij rentree op mountainbike en stapt af

Mathieu van der Poel heeft geen succesvolle rentree op de mountainbike gemaakt. Hij ging in de openingsfase van de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto tweemaal onderuit en stapte in de derde ronde af.

Van der Poel viel voor de eerste keer toen hij na de start snel richting de kop van het peloton wilde rijden. Even later sloeg hij over de kop na een sprong. Hij kwam ogenschijnlijk hard ten val maar stapte toch weer op zijn mountainbike. Het is niet bekend of hij geblesseerd is geraakt.

Op beelden is te zien dat hij op een knie is gevallen. Van der Poel ging op de Olympische Spelen van Tokio (2021) en het WK in Glasgow (2023) ook hard onderuit op zijn mountainbike.

De val van Mathieu van der Poel tijdens de Olympische Spelen in Tokio in 2021 (foto: ANP 2021/Robin van Lonkhuijsen).

Van der Poel reed zijn eerste mountainbikewedstrijd sinds het testevent voor de Olympische Spelen van Parijs in het najaar van 2023. Op basis van zijn positie op de wereldranglijst mocht hij zaterdag niet aan de shortrace in Nove Mesto meedoen. De 30-jarige renner uit Hoogerheide nam even rust na de voorjaarsklassiekers op de weg en werkte slechts twee trainingen op zijn mountainbike af voor de race in Tsjechië. "Ik ben niet in topvorm en ga me pas na de Tour de France echt voorbereiden op het WK mountainbike", zei hij voor de start. "Maar ik ben best tevreden hoe het gaat en ik wil vooral genieten." Van der Poel neemt in de voorbereiding op de Tour de France deel aan de rittenkoers Critérium du Dauphiné.