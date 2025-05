Fem van Empel blijft winnen, maar nu niet op de fiets

Fem van Empel was al drie keer de beste van de wereld bij het veldrijden, maar vanwege mentale problemen is ze tijdelijk hiermee gestopt. De 22-jarige topsporter uit Den Dungen richt zich nu op een andere tak van sport, namelijk hardlopen. Met succes, want Van Empel was zondagmiddag de snelste vrouw op de 5 kilometer tijdens de Vestingloop in Den Bosch.

Van de 1597 deelnemers aan de 5 kilometer werd ze negende. Lars van Aalst uit Den Bosch was de snelste, Fem van Empel was met haar negende plek de snelste vrouw. Ze noteerde een tijd van 17 minuten en 44 seconden.

Wachten op privacy instellingen...

Dat Van Empel talent voor hardlopen heeft, bewees ze eind april al. Toen stond ze op de hoogste trede van het podium tijdens de Hogebergloop op Texel. De 7,5 kilometer liep ze in een tijd van 30.34. Wanneer de inwoonster van Den Dungen terugkeert in het veldrijden is onduidelijk. Op 20 maart van dit jaar liet ze weten dat ze tijdelijk stopt. "De afgelopen jaren heb ik een ongelooflijke reis gemaakt, met drie wereld- en Europese titels op het hoogste niveau in het veldrijden. Dit heeft veel toewijding en dagelijkse inzet gevraagd. Na overleg met het team hebben we besloten dat een pauze van het koersen de beste zet is voor mijn mentale gezondheid en welzijn." Haar werkgever legt geen deadline neer en gunt Van Empel alle tijd om te herstellen: "We stellen haar gezondheid voorop voordat ze terugkeert in de competitie. We blijven haar in dit proces steunen en wensen haar een spoedig herstel."