Afrikaanse nimmerzatten verdwenen uit Beekse Bergen, Jan Harm vindt er één

Jan Harm Spijkervet uit Oosterhout keek zondagmiddag vreemd op toen hij bij de showroom van zijn dochter aankwam. Voor de deur stond een bijzondere ooievaar van minstens een meter hoog. Het dier stond zichzelf te bewonderen in de weerspiegeling van het raam. Na wat belletjes bleek dat het dier, een Afrikaanse nimmerzat, samen met nog twee anderen werd vermist uit Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Het was zondag een uur of twaalf toen Jan Harm met zijn vrouw naar de showroom van meubelbedrijf Immaginare ging. "Ik wist niet wat ik zag toen ik er aankwam", vertelt hij zondagavond enthousiast. Voor de deur stond een dier dat er met de felgele snavel en het rode kopje exotisch uitzag. "Ik dacht eerst dat het een grap was en dat iemand een neppe ooievaar had neergezet." Maar het was geen grap. Het was een levensecht dier. Na wat Googlen ontdekte Jan Harm dat het ging om een Afrikaanse nimmerzat. "Hij vloog even weg toen een hond voorbijliep, maar daarna kwam hij weer terug. Hij stond zichzelf voor het raam te bekijken in de weerspiegeling."

Zijn vrouw belde de dierenambulance terwijl Jan Harm verder zocht op Google. Daar vond hij dat Safaripark Beekse Bergen een aantal Afrikaanse Nimmerzatten heeft. Jan Harm belde direct met het dierenpark. "Ze waren blij dat we belden, want ze misten blijkbaar drie van die vogels."

Het dier was weggevlogen van de Beekse Bergen (foto: Jan Harm Spijkervet).

Een verzorgster van het safaripark kwam direct naar Oosterhout. Daar heeft ze samen met Jan Harm het dier gevangen. "Dat was nogal een klus", zegt Jan Harm. "We hebben hem eerst naar binnen moeten loodsen in de showroom. Dat deed de verzorgster met stukjes vlees. Daar hebben we hem in een hoek gedreven en een soort jas over hem heen gelegd. Zo konden we hem veilig in de auto tillen."

Volgens de verzorgster waren de drie Afrikaanse nimmerzatten eerder deze week uit koers geraakt toen ze vrij meevlogen in de safari. Door de stevige wind konden ze niet meer zelfstandig hun weg naar het safaripark terugvinden. Sindsdien zijn de dieren dus vermist. Vlak na de vermissing wist de eerste verdwenen Afrikaanse nimmerzat zelf zijn weg terug naar de Beekse Bergen te vinden. Het dier dat Jan Harm vond, is de tweede. De derde wordt dus nog gezocht. "Ze denken dat die ook hier in de buurt zit. De vogels verplaatsen zich namelijk in groepen en zullen waarschijnlijk dicht bij elkaar zijn gebleven."

En dat laatste zou wel eens kunnen kloppen, want zondagavond meldt een inwoner van Rijen aan Omroep Brabant dat ook hij dit weekend niet één, maar twee van die bijzondere ooievaars heeft gezien op zijn erf in de Mosstraat. En laat Rijen nou precies op de route van de Beekse Bergen naar Oosterhout liggen. "Ik vond ze wel erg tam, maar heb er verder geen acht op geslagen", vertelt hij. Toen de man met zijn hond naar buiten liep, schrokken de ooievaars en vlogen ze weg. "Zaterdag hebben ze hier ook even rondgehangen, maar zondag heb ik ze niet meer gezien." Waarschijnlijk zijn de dieren daarna richting Oosterhout gevlogen, waar Jan Harm er dus eentje vond. Jan Harm maakt zich zorgen om de nog vermiste derde nimmerzat. "Ik hoop dat mensen die het dier zien, vanaf nu weten dat ze de Beekse Bergen moeten bellen."