'Auto beschoten door iemand op fatbike', melden getuigen bij politie

Een auto is zondagavond mogelijk beschoten door iemand op een fatbike bij de rotonde aan de Vincent van Goghlaan in Rosmalen. Meerdere mensen hebben bij de politie gemeld dat ze dit hebben gezien en gehoord. Zowel de dader als een slachtoffer zijn nergens te bekennen. Agenten zoeken in de omgeving nog naar bewijs.

Volgens de melders is de fatbiker na de beschieting, rond acht uur 's avonds, weggefietst richting Hintham. De politie is na de meldingen groots uitgerukt naar de Vincent van Goghlaan. Zeker vijf voertuigen staan in de straat.

De fatbiker is verdwenen en er is ook nog geen spoor te bekennen van een slachtoffer en een auto met kogelgaten. Agenten zijn de omgeving aan het uitkammen om bewijsmateriaal te verzamelen. "We zijn ook bezig met een buurtonderzoek", meldt de politiewoordvoerder. Op Burgernet is oproep gedaan aan getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden bij de politie. "Als u de verdachte herkent, onderneem zelf dan geen actie en bel 112", luidt de waarschuwing.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.