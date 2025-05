Drie gewonden bij steekpartij in centrum van Breda

Aan de karnemelkstraat in Breda is zondagavond een steekpartij geweest ter hoogte van de McDonald's. Drie mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte is aangehouden. De politie sluit niet uit dat nog meer mensen worden aangehouden.

De steekpartij gebeurde iets voor elf uur 's avonds. Volgens de politie was er een grote groep mensen bij betrokken. De omgeving is afgezet voor onderzoek.