Ruit verwoest door explosie bij huis, dag eerder was het hier ook al raak

Een ruit van een huis in de Burgemeester Mollaan in Waalre is zondagnacht verwoest met een explosief. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. Vermoedelijk gaat het om zwaar vuurwerk dat tegen de ruit is gegooid. De bewoner van het huis denkt dat de dreiging uit het criminele milieu komt.

Een dag eerder was er ook al een explosie op hetzelfde adres. Hiervan is nog schade te zien bij de voordeur. Op beelden van een cameradeurbel is duidelijk te zien hoe de aanslagpleger het explosief aan de deur vastmaakt. De bewoner zegt tegenover Omroep Brabant dat hij het huis huurt van een vriend. Zijn dochter is volgens de bewoner actief in het criminele circuit.

De man kreeg naar eigen zeggen mannen aan de deur die hem vroegen om geld. "En vorige week lag er een briefje in de tuin, waarin werd gevraagd om het teruggeven van blokken. Ik heb er zelf niks mee te maken", zegt de bewoner. Geen gewonden

Bij de explosie van zondagnacht is niemand gewond geraakt. De politie sloot een deel van de straat af voor onderzoek. Een specialist van het Team Explosieven Verkenning werd ook opgeroepen. De politie vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord in deze buurt of camerabeelden hebben waarop iets opvallends te zien is wat met deze explosie te maken zou kunnen hebben zich te melden.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

