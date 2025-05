Automobilist wil flesje water pakken en slaat over de kop

Een automobilist is maandagochtend over de kop geslagen bij een ongeluk op de Luikerweg in Valkenswaard. De bestuurder wilde een flesje water pakken en daardoor reed hij tegen een houten vangrail in de rechterberm. De auto kwam hierdoor op de kop terecht. Er is niemand gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de N69 in de richting van België. De auto heeft een Belgisch kenteken. De bestuurder moest ter plekke nagekeken worden door ambulancemedewerkers, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zijn nieuwe auto is wel verwoest. Een bergingsbedrijf zal de auto ophalen. Verkeer wordt om het ongeluk heen geleid.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.