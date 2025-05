Fietsen(rekken) door gemeente opgeruimd en vernietigd: 'Misverstand'

Tientallen fietsen werden vrijdag op de Tramkade in Den Bosch door de gemeente meegenomen en vervolgens vernietigd. De fietsen verdwenen bij de opruimactie met fietsenrek en al in een vrachtwagen. "Het gaat om een misverstand", verklaart de gemeente maandag. "Maar de fietsen waren in zeer slechte staat."

Het gaat volgens de gemeente om vier fietsenrekken op de Tramkade die zijn verwijderd. "Achteraf gezien hadden deze moeten blijven staan", zegt de gemeente nu. De rekken zullen vandaag of uiterlijk morgen door de gemeente worden vervangen. "Het opruimen is uitgevoerd door een partij die vaker werkzaamheden op de Tramkade verricht en goed bekend is met het terrein. Tijdens deze ronde zijn onder andere tafels, stoelen, hout, pallets en enkele fietsen verwijderd", legt de woordvoerder uit.

De fietsen die zijn meegenomen, verkeerden volgens haar in zeer slechte staat: "Ze misten essentiële onderdelen zoals zadels of wielen, hadden lekke banden en waren overwoekerd door onkruid." Op beelden van de opruimactie is echter te zien dat de fietsen helemaal niet in slechte staat verkeerden. Hiermee geconfronteerd, geeft de woordvoerder aan een en ander nog verder uit te zoeken.