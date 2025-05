Taxibusje volledig uitgebrand op de snelweg

Een taxibusje is maandagochtend in brand gevlogen op de snelweg A73 bij Sambeek. Het busje is volledig verwoest door de brand. Er raakte niemand gewond.

De brandweer was snel ter plaatse om het voertuig te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De snelweg werd afgesloten en daardoor ontstond een lange file. Twee rijstroken zijn rond kwart over tien nog steeds dicht, een rijstrook was toen weer vrijgegeven.

Foto: SK-Meia/Persbureau Heitink