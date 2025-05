Volledig brak na challenge in deze achtbaan: 'Het ging heel lang goed'

24 uur in een achtbaan, goed voor 285 rondjes achter elkaar. Cella van Seggelen uit Maarheeze ging afgelopen weekend met 23 anderen die uitdaging aan in attractiepark Toverland in het Limburgse Sevenum. Om geld op te halen voor een goed doel. Ze heeft er vrienden voor het leven gemaakt, vertelt ze maandagochtend.

Van Cella's stem is na al die uren in de achtbaan weinig meer over. Ze klinkt volledig brak. "Tijdens de challenge was mijn stem al grotendeels weg en zondag nog erger", blikt ze lachend terug in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. De houten achtbaan Troy, waarin de deelnemers van zaterdagmiddag twaalf uur tot zondagmiddag twaalf uur zaten, is volgens kenners dan ook een behoorlijk heftig ding. Zeker als je er in totaal 307 kilometer op aflegt.

"Stoppen voelde voor mij als falen."

Voorafgaand aan de challenge had Cella er alle vertrouwen in dat ze het wel 24 uur zou volhouden in de houten achtbaan. Maar de werkelijkheid bleek anders. "Het ging heel goed, tot vier uur 's nachts. Toen kreeg ik heel erg buikpijn. Twee uur lang. Het gevoel dat je continu naar de wc moet, maar dat het niet lukt. Fysiek kon ik op zich nog wel door, maar om zes uur 's ochtends heb ik samen met de EHBO'ers de keuze gemaakt om te stoppen."

Heel zuur, want ze wilde het zo graag afmaken, zegt ze. Maar de steun die ze kreeg toen ze stopte, na ruim tweehonderd rondjes, maakte voor haar veel goed: "Het voelde voor mij als falen, maar de andere deelnemers zeiden juist dat ze heel trots op me waren dat ik het zo lang had volgehouden." De omstandigheden waren zwaar dit weekend. "Het weer zat totaal niet mee", legt Cella uit. Het was erg koud en er zaten volgens haar door de regen een hoop mensen tegen onderkoeling aan. Ook steeds hetzelfde ritje maken, bleek een opgaaf. Ze was het na een tijdje wel beu: "Op een gegeven moment heb ik mijn ogen dichtgedaan. Dan nog wist ik precies waar ik was, bij iedere bocht. Ik zei na afloop meteen: komend jaar ga ik hier niet meer in!"

"Het laatste ritje in de achtbaan was een feest."