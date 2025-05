Derde verdwenen nimmerzat ook weer thuis: 'Geen ervaren vliegers'

Ook de laatste Afrikaanse nimmerzat die verdween uit Safaripark Beekse Bergen is maandagochtend gevonden. Dat laat een medewerker van het park weten. De bijzondere ooievaar was afgelopen weekend samen met twee van zijn vrienden weggevlogen en niet meer thuisgekomen. "Door de harde wind zijn ze uit koers geraakt", vertelt een van hun verzorgers.

Het was allesbehalve een saai weekend voor de drie nimmerzatten en hun verzorgers. De grote vogels wonen al zestien jaar in De Beekse Bergen. Eerst zaten ze in een grote volière, maar tegenwoordig mogen ze los rondvliegen. Meestal maken ze maar een klein rondje. "Maar door de harde wind zijn ze dit keer uit koers geraakt en het zijn nog niet hele ervaren vliegers", vertelt verzorger Kelly.

De eerste nimmerzat kwam dezelfde dag nog terug en de tweede zat zondagmiddag in Oosterhout voor de showroom van een meubelbedrijf. Het beestje stond daar naar zijn eigen spiegelbeeld te kijken. Al snel kwamen medewerkers van het safaripark het dier ophalen.

De laatste gevlogen nimmerzat werd maandag in Riel gespot. Personeel van het safaripark was al in de regio gaan zoeken, maar zonder succes. "Terug in het park kreeg een collega van mij een melding dat het dier bij mensen in Riel voor de deur stond. We zijn er gelijk naartoe gegaan om hem op te halen." En dat ging makkelijker dan je zou verwachten bij zo'n grote vogel. "Je zou denken dat ze naar het bos of een open plek vliegen om eten te zoeken, maar ze trekken juist naar mensen toe. Dat komt omdat ze getraind zijn en mensen vertrouwen", legt Kelly uit. "Dus deze kwam naar ons toe en zo konden we hem pakken en veilig mee terugnemen naar zijn verblijf."

"Het zijn geen duiven dus ze vinden de weg niet zo goed terug."