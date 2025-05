Verkeersregelaars melden zich en nu is de Avondvierdaagse gered

De Avondvierdaagse Tilburg gaat door. De organisatie was dringend op zoek naar extra verkeersregelaars om het evenement over twee weken veilig te kunnen laten verlopen. Nu haalt de organisatie opgelucht adem, het is gelukt: "We gaan gewoon lopen."

"We hadden niet verwacht dat we mensen in het hele land zouden bereiken met onze oproep voor vrijwilligers", vertelt Robertino van Berkel, voorzitter en veiligheidscoördinator bij Avondvierdaagse Tilburg. Vorige week dreigde het evenement, dat van 10 tot en met 13 juni wordt gehouden, afgelast te moeten worden door het tekort aan verkeersregelaars. De organisatie zou de knoop eigenlijk pas doorhakken in de week voor het evenement, maar de nieuwe aanmeldingen bieden nu al duidelijkheid: er wordt gelopen.