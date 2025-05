Winnaars trailrun lopen een wereldtijd, maar snijden stuk parkoers af

Was het een foutje of is er moedwillig valsgespeeld? Wat vaststaat is dat de trailrun (21 kilometer) van de 19e editie van de Vestingloop in Den Bosch zondag wel een hele vreemde uitslag had. Dat bemerkte onder anderen Albert Weijers, die zelf ook meedeed. "De winnaar heeft bijna een Nederlands record gelopen, zo snel", vertelt hij. "Maar toen ik ze in Strava opzocht, zag ik dat nummer één tot en met vijf helemaal geen 21 kilometer hebben afgelegd."

Alleen de nummer zes, die Albert overigens kent, komt in de buurt van de afstand die je moet lopen. Hij liep namelijk twintig kilometer. Naar eigen zeggen omdat hij een bordje had gemist. "Ik vind dat hij de winnaar is", zegt Albert. De eerste vijf deelnemers hebben een flink stuk afgesneden. En dat is ook duidelijk te zien op hardloop-app Strava. Daardoor waren zij in staat om een verpletterende tijd van ongeveer een uur neer te zetten. De nummer zes hobbelt daar achteraan met een tijd van bijna anderhalf uur. "Daar kun je zien dat de nummers twee, vier en vijf maar 15 km hebben gelopen." Nummer één en drie zijn niet te vinden op Strava. Maar het is zeer waarschijnlijk dat ook zij niet de verplichte 21 kilometer hebben afgelegd, aangezien zij dezelfde tijd hebben gelopen als de andere lopers in de top vijf.

"Fraudeurs worden gewoon gehuldigd."

Organisator Golazo van de Vestingloop reageert op Instagram hiervan op de hoogte zijn. "Maar op Facebook zie ik dat de fraudeurs wel gewoon gehuldigd zijn. En op de site staan de wereldklasse toptijden nog steeds vermeld", zegt Albert verontwaardigd. De nummer twee verklaart op zijn Strava dat hij moeite had met het vinden van de juiste route en biedt hiervoor zijn excuses aan. Een woordvoerder van Golazo erkent hiervan te weten. "De winnaars hebben een afslag gemist, maar er is geen sprake van valsspelen", zegt de woordvoerder. "Toevallig was dat het de kopgroep die allemaal minder hebben gelopen." Toch heeft de organisatie de beslissing genomen om de eerste drie gewoon te huldigen. "Op het moment dat ze finishten, wisten wij niet of dat iedereen die afslag had gemist. Daarom is ervoor gekozen hen gewoon te laten winnen."

"Het is niet gegaan zoals het zou moeten gaan."

Verder kaart de woordvoerder aan dat er geen prijzengeld mee gemoeid was en dat het plezier van de deelnemers centraal staat, niet het winnen. Of nummer zes, die wel 20 kilometer liep, het daar ook mee eens is, is de vraag. "Het is niet gegaan zoals het zou moeten gaan", geeft de woordvoerder toe. "Maar achteraf kunnen we er niks meer aan veranderen." Aan het jaarlijks terugkerend evenement doen 10.000 deelnemers mee. Er wordt geld opgehaald voor het mensen met spierziektes.

De nummer twee heeft geen 21 kilometer gelopen (foto: Strava).

Ook de nummer vier niet (foto: Strava).

Net zoals nummer vijf (foto: Strava).