Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in centrum van Waalwijk

Een groepje jongeren heeft zaterdagnacht in de Stationsstraat in Waalwijk een jongen zwaar mishandeld. Het slachtoffer liep meerdere kneuzingen op. De politie heeft nog niemand aangehouden. Er worden getuigen gezocht.

Het slachtoffer fietste rond half 1 in de nacht door het centrum. Bij de Bernhardstraat werd hij aangesproken door het groepje jongeren. Vervolgens werd hij geschopt en geslagen. Ambulancemedewerkers hebben zich later over het slachtoffer ontfermd.

De politie laat op Facebook weten dat er een onderzoek is gestart en dat er camerabeelden worden bekeken. Ook zijn ze op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord. "Natuurlijk mogen de daders zich ook melden op het politiebureau in Sprang-Capelle", schrijft de politie.