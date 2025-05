De wolf laat Brabant liever links liggen

In de eerste drie maanden van 2025 is er geen enkele wolvenaanval geweest in Noord-Brabant, blijkt uit een analyse van het ANP. Opvallend, want in andere provincies is het aantal aanvallen juist explosief gestegen. Hoe komt het dat Brabant gespaard blijft?

Volgens Martijn Lambregts van Werkgroep Wolf Nederland is het vooral een kwestie van afwezigheid. “De wolf laat zich nu minder zien in Brabant”, zegt hij. “Maar dat betekent niet dat het dier er niet is. Hij kan zomaar weer opduiken. Er is genoeg ruimte en voedsel in de provincie.” Dat beeld bevestigt ook Christian Jansen van BIJ12. Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af. “Er zijn op dit moment geen gevestigde wolven in Brabant. Maar dat er in de eerste vier maanden van 2025 geen aanvallen zijn geweest, zegt niks over de rest van het jaar. De wolf kan ineens weer opduiken.”

Geen duidelijke verklaring

Er is geen duidelijke verklaring voor het verschil met andere provincies: "Waarom andere provincies zo in trek zijn bij de wolf, maar Brabant niet, is ontzettend moeilijk om te zeggen", aldus Lambregts. Bij het aantal meldingen van aanvallen speelt een rol of het vee in de provincie goed beschermd is, door bijvoorbeeld hekken. "Schapen lopen in Gelderland en Drenthe regelmatig los in de wei. In Brabant zijn de dieren vaker beschermd."

368 aanvallen in Nederland Het aantal aanvallen van wolven op schapen en ander vee was nog nooit zo hoog. In de eerste drie maanden van 2025 zijn 368 aanvallen op dieren geregistreerd, tegenover 266 een jaar eerder. De meeste aanvallen vonden plaats in de noordoostelijke provincies, vooral in Gelderland. Daar heeft de wolf dit jaar 148 keer toegeslagen.