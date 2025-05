Fatbiker (17) overleden na aanrijding, automobilist niet langer vast

De 36-jarige automobilist die zaterdagavond betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Oss, is weer vrijgelaten. Bij het ongeluk kwam een 17-jarige jongen op een fatbike om het leven. De politie laat maandagmiddag weten dat de schuldvraag later aan de orde zal komen.

De bestuurder is na het ongeluk aangehouden als verdachte. "Dat is een standaard procedure bij een dergelijk ernstig ongeval met dodelijke afloop en zegt overigens nog niets over de schuldvraag", zegt een woordvoerder van de politie. "De aangehouden bestuurder was in ieder geval niet onder invloed van alcohol of drugs." Volgens omstanders zou de automobilist veel te hard hebben gereden, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er worden nog camerabeelden bekeken en getuigen gehoord. De bijrijder is zondag ook verhoord, maar die persoon heeft niet vastgezeten.