Kaarsjes, bloemen en tranen: school rouwt om omgekomen leerling (17)

Diepe verslagenheid op het Titus Brandsma Lyceum in Oss. Een 17-jarige leerling van de school is overleden nadat hij zaterdagavond op zijn fatbike werd aangereden door een auto. "Hij was enorm geliefd", zegt rector Sandra Saris over de jongen. "Hij was ook een hele vriendelijke spontane knul met een brede glimlach, dus zo zullen we hem ook herinneren."

De schok is groot. Leerlingen en docenten zijn maandagochtend bijeengekomen in een speciaal ingericht gedenkhoekje. "We zijn enorm aangeslagen en verdrietig met elkaar", vertelt Saris. Ook de moeder en het zusje van de jongen waren op school aanwezig. "We hebben troost gezocht bij elkaar, mooie momenten aan hem opgehaald." In het gedenkhoekje ligt een boek waarin klasgenoten, andere leerlingen en docenten iets voor de familie kunnen opschrijven. Er worden bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken: "We hopen dat het mensen troost zal geven."

"Een voorgoed vaarwel is niet waarvoor we opleiden."

De rector hoorde via het nieuws afgelopen weekend dat er een 17-jarige jongen was overleden bij een verkeersongeluk in Oss. "Dan denk je: ja, dat zijn de kinderen die hier op school kunnen zitten. Uiteindelijk werd het nieuws bevestigd nadat de teamleider van deze jongen contact had met zijn moeder." Saris bracht vervolgens haar collega's, klasgenoten en andere leerlingen op de hoogte. "We hebben iedereen gevraagd samen te komen deze ochtend. Om herinneringen op te schrijven, de manier waarop je verdriet voelt op papier te zetten."

Rector Sandra Saris is aangeslagen door het nieuws (foto: Omroep Brabant).

De impact is groot. "We leiden leerlingen op voor een mooie toekomst en zeggen bij de examinering: 'tot ziens en kom nog eens terug'. Maar een voorgoed vaarwel is niet waarvoor we opleiden." De overleden jongen krijgt een blijvend herdenkplekje in de school. 'Lieve jongen'

Ook zijn vrienden zijn diepgeraakt. "We proberen sterk voor hem te zijn", vertelt vriendin Cintia voor de camera van Dtv Nieuws. "Ik herinner me hem als een lieve jongen. Dat hij het helemaal niet verdiend had. Ik hoop dat hij het boven beter heeft." De jongen was zaterdagavond op weg naar een van zijn vrienden. Een paar minuten voor het ongeluk stuurde hij nog een Snapchatbericht. De 36-jarige automobilist die betrokken was bij het ongeluk, is weer vrijgelaten. De schuldvraag komt later aan de orde, liet de politie maandag weten. "De aangehouden bestuurder was in ieder geval niet onder invloed van alcohol of drugs." Volgens omstanders zou de bestuurder veel te hard hebben gereden. Dat kan de politie niet bevestigen.