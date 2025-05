Haperende Haringvlietbrug: oorzaak van storingen bekend

Drie keer was het raak deze maand. Technische storingen aan de Haringvlietbrug, die Brabant met Zuid-Holland verbindt, zorgden ervoor dat auto’s urenlang in de file stonden op de A29 en schepen moesten omvaren. Nu is eindelijk de oorzaak gevonden.

De brug is in 2023 voor ruim 37 miljoen euro gerenoveerd om het toenemende verkeer aan te kunnen. Ondanks die miljoenenrenovatie, kampte de brug daarna vaak met technische storingen aan de brugklep. Die gaat omlaag als hoge schepen voorbij zijn gevaren, maar een aantal keer gebeurde dat niet. Zo had de brug op 10 mei zelfs een storing van ruim vijf uur.

Afgelopen vrijdag is het openen en sluiten van de brug uitvoerig getest en was de brug op de snelweg tussen Rotterdam en Roosendaal opnieuw dicht.



De boosdoener bleek een fout in de software, waarmee twee hoofdmotoren worden aangestuurd. "De storing kon worden verholpen door in de software een korte vertraging in te bouwen, waarna het systeem weer correct reageert", meldt Rijkswaterstaat. Hoge schepen kunnen dinsdag en woensdag weer passeren. Tussen 10 en 15 uur gaat de brug elk uur open. De brug gaat ook open als er geen schepen zijn die willen passeren, om zoveel mogelijk te kunnen testen in een normale situatie. Voor alle zekerheid blijft een monteur de brugopeningen dinsdag en woensdag in de gaten houden, zodat de brug bij een storing snel gereset kan worden en de verkeersoverlast hopelijk beperkt blijft.