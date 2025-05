Taxi Van Gerwen vraagt faillissement aan, loon niet meer uitbetaald

Taxibedrijf Van Gerwen vraagt een faillissement aan. Dat heeft het bedrijf met vestigingen in het dorp Zeeland en Eindhoven maandag aan zijn medewerkers laten weten. "Het is een zwarte dag", aldus directeur Marco van Gerwen in een brief aan zijn personeel die in handen is van Omroep Brabant. Daarin staat dat er geen geld meer is om loon en vakantiegeld over de maand mei uit te betalen.

Volgens FNV-bestuurder Meindert Gorter werken er tussen de 100 en 150 mensen bij het bedrijf, verreweg de meesten van hen werken parttime. Hen is gevraagd dinsdag gewoon te gaan rijden, zegt een chauffeur die anoniem wil blijven. Van Gerwen verzorgt onder meer leerling- en ziekenvervoer.

Salaris

Als de rechter het bedrijf failliet verklaart, neemt het UWV hun salaris over. FNV-consulent Gerrie Fijneman heeft al meerdere ongeruste chauffeurs aan de telefoon gehad. "Zij maken zich allemaal zorgen over hoe het verder moet", zegt ze. "Ze krijgen uiteindelijk hun geld wel, maar niet nu. En dat is vervelend als je van maand tot maand leeft en er echt op zat te wachten." Meer betalen

Als oorzaak voor het aanstaande faillissement wijst directeur Van Gerwen in zijn brief naar hoge personeelskosten en hoge brandstofprijzen, maar ook naar coronaschulden en belastingschulden. Het verbaast FNV-bestuurder Gorter niet. "In deze sector maakt 40% van de bedrijven geen winst. Overheden en verzekeringsmaatschappijen mogen weleens meer gaan betalen." Van Gerwen zegt te verwachten dat de rechter dinsdag het faillissement zal uitspreken. Het gaat om Vervoerservice Van Gerwen BV en Taxibrainport BV. Van Gerwen ging in 2020 ook al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. In 2023 nam het juist het failliete Cibatax uit Eindhoven over.