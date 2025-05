Vrouw zwaargewond bij botsing tegen boom, traumahelikopter opgeroepen

Een 45-jarige vrouw is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Stadionlaan in Den Bosch. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen.

De vrouw reed in de richting van het centrum toen ze door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. Ze botste met haar auto tegen een boom in de middenberm. De auto raakte zwaar beschadigd.

De opgeroepen traumahelikopter landde op de parkeerplaats van het transferium. De vrouw is zwaargewond naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De Stadionlaan was na het ongeluk afgesloten. De politie doet verder onderzoek.