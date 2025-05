Deze Bossche is de hoogst genoteerde vrouw in lijst van jonge miljonairs

De Bossche Sharon Hilgers van My Jewellery is opnieuw de hoogst genoteerde vrouw in de top honderd van jonge miljonairs van zakenblad Quote. Volgens het blad is haar vermogen 58 miljoen euro. Ze staat op plek 31 van de 100 en is één van de slechts vier vrouwen in de twintigste editie van de lijst, die jaarlijks wordt uitgebracht.

Het vermogen van Hilgers (36) is ruim twee keer zo groot als dat van de tweede hoogst genoteerde vrouw, de Amsterdamse onderneemster Negin Mirsalehi van haarverzorgingsmerk Gisou (25 miljoen euro). Vorig jaar schatte Quote het vermogen van Hilgers op 46 miljoen euro. My Jewellery werd in 2011 opgericht. Toen was het bedrijf alleen een website waar mensen sieraden konden bestellen. In 2015 volgde de eerste winkel in de binnenstad van Den Bosch. In tien jaar tijd groeide het aantal winkels naar meer dan veertig in Nederland, België, Duitsland en Parijs. Het aantal medewerkers was in 2014 nog 11, inmiddels werken volgens My Jewellery meer dan 800 mensen bij het bedrijf. Andere Brabanders

In de lijst staan, naast Hilgers, nog meer Brabanders. De hoogst genoteerde is met 90 miljoen euro Rob van den Heuvel (33), eigenaar van het Eindhovense verzendplatform Sendcloud, op plek 15.

Een andere provinciegenoot die hoog staat, is Stef van Vugt (28) uit Oosterhout. Hij staat op plek 20 met een vermogen van 90 miljoen. Van Vugt maakte internationaal naam door zijn streaminglabel Fruits Music. Hij maakte populaire afspeellijsten op Spotify en maakte er flink reclame voor. Ook liet hij covers maken van bekende nummers, waarbij zijn label een deel van de inkomsten kreeg. Pokémonkaarten

Afgelopen jaar verkocht Van Vugt zijn label aan een Amerikaans bedrijf. Volgens Quote investeert de jonge ondernemer nu onder meer in aandelen, bitcoin en Pokémonkaarten.

Over de lijst Op de lijst staan jonge Nederlandse selfmade miljonairs tot veertig jaar. Wie de veertig passeert, komt niet meer voor op de lijst. Daardoor staan onder meer onderneemsters Nikkie Plessen, goed voor 40 miljoen euro, en Doutzen Kroes (28 miljoen euro) niet meer in lijst van dit jaar. Bij het samenstellen wordt niet alleen rekening gehouden met hoe hoog iemands vermogen is, maar ook met hoe hard het vermogen in het afgelopen jaar is gestegen.