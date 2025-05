Een miljard euro voor huurwoningen in de regio Eindhoven

Rabobank investeert de komende jaren een miljard euro in middenhuurwoningen in de regio Eindhoven. Dat zal gebeuren via het BPD Woningfonds, een onderdeel van de bank. Volgens Rabobank is de noodzaak groot door de snelle groei van de regio en een tekort aan betaalbare huurwoningen. Uiteindelijk moeten er 2750 van dit soort woningen worden gerealiseerd.

Rabobank erkent dat er in heel Nederland sprake is van een krappe markt voor betaalbare huurwoningen. Maar in de Brainportregio, de technologieregio in en rond Eindhoven, 'is de uitdaging bijzonder groot'. BPD Woningfonds richt zich op nieuwbouwwoningen die betaalbaar moeten zijn. Het fonds koopt in een vroeg stadium van een bouwproject woningen aan, waardoor ontwikkelaars verzekerd zijn dat de te bouwen woningen ook daadwerkelijk verkocht zijn. Daarmee is de financiering van ontwikkelaars voor het project gewaarborgd, aldus Rabobank.