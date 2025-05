Drukke avondspits verwacht in aanloop naar lang hemelvaartweekend

De ANWB waarschuwt dinsdag al voor een drukke avondspits op woensdag. De verwachting is dat veel mensen eropuit trekken voor het hemelvaartweekend. In onze provincie wordt vooral op de A2 richting Eindhoven en op de A27 richting Breda wordt veel drukte verwacht.

De meeste vertraging verwacht de ANWB woensdag in de avondspits op de A2 van Utrecht richting Eindhoven. Vanuit Utrecht kan het ook druk worden met automobilisten die over de A27 richting Breda rijden.

Veel mensen trekken er in het lange weekend op uit voor een korte vakantie in Nederland of in België en Frankrijk. Vakantiegangers die vanuit Eindhoven via Arnhem of Nijmegen naar Duitsland gaan, kunnen voor wat vertraging op de A50 zorgen.

Overdag druk

Naast een drukke avondspits woensdag verwacht de ANWB donderdag en vrijdag gedurende de dag ook wat meer verkeersdrukte op de weg. Dit vooral richting recreatiegebieden, attractieparken en outletcentra. Van een ochtend- of avondspits is donderdag en vrijdag geen sprake, zo denkt de ANWB.

Extreme drukte op de avond voor Hemelvaart bleef vorig jaar uit, omdat het lange weekend toen samenviel met de meivakantie. De jaren daarvoor stond er op de avond voor Hemelvaart meer dan 1000 kilometer file in ons land.