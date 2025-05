Minder regen dan voorspeld: dit wordt het weer op Hemelvaartsdag

Relatief goed nieuws voor iedereen die donderdag, op Hemelvaartsdag, alvast een dagje weekend heeft: het weer wordt minder slecht dan eerder voorspeld. Volgens meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza valt er in Brabant nauwelijks regen. "En als er al iets valt, zal het weinig voorstellen."

Dat het zo goed als droog blijft, wil niet meteen zeggen dat het donderdag een prachtige Hemelvaartsdag wordt. "Het blijft koel met zo’n 18 à 19 graden en het is bewolkt. In het noorden van ons land valt regen, in het midden is dat al minder en in het zuiden valt het dus nog meer mee met de regen."

Zo zonnig en droog als de afgelopen periode wordt het de komende tijd in ieder geval niet, zegt Willemsen. "Vrijdag wordt het 22 of 23 graden met zon en de kans op buien is echt klein. Zaterdag wordt het zelfs 25 of 26 graden en is er flink wat zon, maar later in de middag neemt de kans op buien wel toe. In de avond kan er een klap onweer bij komen. Ik zou mensen dus niet aanraden om te gaan barbecueën."

Warmere nachten

De weersveranderingen komen door een andere luchtsoort, legt de meteoroloog uit. "De lucht is vochtiger. De afgelopen periode hadden we vooral zonnig en droog weer. Daardoor koelde het ’s nachts flink af en kwamen we nog wel eens in de buurt van de 0 graden." De temperaturen dalen ’s nachts niet meer zo hard. "Vrijdagnacht daalt de temperatuur naar 14 graden", zegt Willemsen.

Het weekend eindigt weer wat frisser door een westenwind. "We komen in de buurt van de 20 graden, misschien 21. Dus van de warmte op zaterdag is een dag later geen sprake meer."