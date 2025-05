Deze multimiljonair is nieuw in de Quote top 100: 'Blij als het maandag is'

De 36-jarige Ralph Poppelaars uit Breda is één van de honderd jonge ondernemers die dit jaar in zakenblad Quote staat. Hij is nieuw binnengekomen op plek 43 en verdiende zijn vermogen (naar schatting 40 miljoen euro) met de verkoop van tuinmeubelen en vastgoed. "Ik heb een fantastisch gezin, maar ik ben blij als het weer maandag is", zegt de ondernemer in een gesprek met Omroep Brabant.

"Dat succes is niet zomaar komen aanwaaien hoor", vertelt de multimiljonair. "Op mijn twaalfde werkte ik al bij mijn ouders in hun tuincentrum. Daar verkocht ik mijn eerste tuinmeubelen. Daar heb ik echt een passie voor: buitenmeubelen zijn zo mooi."

Met zijn bedrijf Tierra Outdoor voorziet Poppelaars menig tuincentrum van zijn zelfontworpen tuinmeubelen. Eigen winkels heeft hij niet: zijn producten staan in 500 winkels over heel Europa in zogenoemde shop-in-shops. "Dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Gucci-stand in de Bijenkorf."

"Ik heb lang geprobeerd om onder de radar te blijven", antwoordt Poppelaars op de vraag wat hij ervan vindt dat hij nieuw in de lijst van selfmade-miljonairs staat. "Je vermogen is toch een gevoelig thema. Ik vond het jammer dat ze belden. Je bent natuurlijk trots, maar ik wil de publiciteit liever niet."

Waar Poppelaars ook een passie voor had en nog steeds heeft, is werken. "Een paar jaar later gingen mijn vrienden stappen en naar festivals, maar ik was altijd aan het werk. Overal had ik baantjes."

Van verkopen in ouders' bedrijf naar miljoenenomzet

Op 19-jarige leeftijd begon hij voor zichzelf. "Ik vloog naar China en produceerde mijn eerste producten. Die zette ik in het tuincentrum van mijn ouders en die verkochten als een speer", weet hij nog.

Nu, een krappe 20 jaar later, levert hij met zijn bedrijf aan 512 winkels in 17 landen en draait zijn bedrijf een omzet van 30 miljoen euro. "Als ik in Zwitserland een tuincentrum binnenloop, zie ik mijn eigen logo." Verder investeert hij in vastgoed en levert hij frisdrank aan bedrijven.

Gezien zijn succes is het niet verrassend dat de Bredanaar graag werkt. "Ik vind het fantastisch om met gezin te zijn, maar ik ben op mijn werk ook heel gelukkig. Ik ben op zondag heel blij dat het weer bijna maandag is."

Diploma

In 2015 studeerde Ralph, drie jaar later dan gepland, af aan de Avans Hogeschool in Breda, waar hij International Business studeerde. "Toen had ik met mijn bedrijf al één miljoen euro omzet. Ik studeerde met vertraging af omdat ik altijd aan het werk was." En zijn diploma? "Dat heb ik nooit opgehaald. Ik vond dat ik de opleiding moest afmaken, maar mijn diploma ligt nog daar in de kluis. Ik krijg elk jaar hetzelfde mailtje van ze dat ik het moet komen ophalen, maar ik geniet eigenlijk wel van die mail."

De toekomst voor de op vier na rijkste jonge ondernemer van Brabant en zijn bedrijf is rooskleurig. "Het opschalen van het bedrijf gaat gewoon door. Onlangs hebben we een groot kantoor in Duitsland en Frankrijk geopend." Het hoofdkantoor zit in Zundert. "Hier ga ik ook nooit meer weg."

Quote schat het vermogen van Poppelaars op 40 miljoen euro. Of dat een juiste schatting is, houdt de zakenman privé.