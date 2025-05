Brabantse zorgen om Israëlisch busbedrijf: 'Uitsluiten van aanbesteding'

Vervoerder EBS is een van de twee kandidaten om het busvervoer in Oost-Brabant te gaan verzorgen. Meerdere partijen in Provinciale Staten zijn hier absoluut niet blij mee. Het moederbedrijf van busvervoerder EBS, het Israëlische Egged, is namelijk actief in illegaal bezette Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever. De partijen roepen het college op om EBS uit te sluiten.

Al in 2013 publiceerden de Verenigde Naties een lijst met bedrijven die actief zijn in de Palestijnse gebieden die door Israël worden bezet. Het moederbedrijf van EBS staat op die lijst, omdat het buslijnen in en naar illegale nederzettingen heeft en zo profiteert van de kolonisatie. Volgens meerdere mensenrechtenorganisaties dragen deze bedrijven, direct of indirect, bij aan de kolonisatie van Palestijns grondgebied. Ondenkbaar

Volt, GroenLinks en de PvdA zien het daarom niet zitten dat EBS, dat volledig in handen is van het Israëlisch moederbedrijf, vanaf 2027 mogelijk het busvervoer in het oosten van de provincie gaat regelen. "Wij vinden het ondenkbaar dat dit bedrijf in aanmerking kan komen", schrijven de partijen. Ze willen van Gedeputeerde Staten weten wat de mogelijkheden zijn om EBS uit te sluiten en of het mogelijk is om te voorkomen dat bedrijven als EBS in de toekomst een bod uit kunnen brengen op het Brabants busvervoer.

De partijen willen ook weten waar en wanneer de provincie de grens trekt. "Wanneer zijn we bereid relaties te beëindigen of uit te sluiten, als blijkt dat de mensenrechten in het geding zijn?" 'Reiziger heeft geen keuze'

De provincie moet voorkomen dat Brabants geld voor busvervoer in Israël belandt, vindt GroenLinks-fractievoorzitter Jade van der Linden. "Het geld van de provincie moet niet op plekken terechtkomen waar mensenrechten worden geschonden", zegt ze. "We willen dat mensenrechten niet alleen meewegen in de beslissingen van de provincie, maar dat het een harde eis is dat ze worden gerespecteerd." Voor Volt-fractievoorzitter Inge Vossen speelt ook mee dat reizigers zelf geen inspraak hebben: "Het verschil met Booking.com en Airbnb [die ook op de lijst van de VN staan, red.] is dat mensen kunnen kiezen of ze er gebruik van maken of niet. Als je met de bus moet reizen, heb je die keuze niet." De provincie laat weten dat het 'iedereen vrij staat om zijn hand op te steken' en een bod te doen voor het Brabants busvervoer. "De komende tijd gaan experts secuur te werk en zij maken uiteindelijk een goed onderbouwde keuze," aldus een woordvoerder van de gedeputeerde van verkeer. EBS is dinsdag niet bereikbaar voor een reactie.