Jeroens clownsfestival laat zien: 'Zijn meer dan rode neus en flapschoenen'

De moderne clown terugbrengen in het theater. Dat is het doel van Jeroen van der Lee (43) uit Oosterhout, die vrijdag, zaterdag en zondag een clownsfestival organiseert in Oud-Drimmelen. “Clownerie is veel meer dan een rode neus en flapschoenen.”

Clowns als Bassie en Pipo richten zich met hun grote rode neus en flapschoenen vooral op kinderen. Moderne clowns richten zich met een komische, maar soms ook serieuze blik op de maatschappij juist meer op volwassenen. Zij willen hen een spiegel voorhouden. “Het zijn momenten met een lach en een traan”, zegt Jeroen.

“Iedereen kan het plezier en de impact van de moderne clown ontdekken.”

In Spanje, Italië en Frankrijk zijn moderne clowns al enorm populair. Jeroen hoopt dat ze een opmars gaan maken in de Nederlandse theaters. “Iedereen die zich openstelt voor een ervaring die raakt, ontroert, aanzet tot denken én durft te voelen, kan het plezier en de impact van de moderne clown ontdekken.” Jong geleerd

Al dertig jaar is Jeroen een gepassioneerd entertainer. Zo jongleerde hij als de Dutch Juggler met vuur bij een show van Tiësto in GelreDome, spuwde hij samen met presentatrice Sophie Hilbrand vuur in een televisieprogramma en trad hij op als clown op straattheaterfestivals.

Jong geleerd, is oud gedaan. Jeroens liefde voor entertainen begon in 1995, toen hij drie jongleerballetjes cadeau kreeg van zijn opa. Wat later volgde hij circuslessen op school, die werden gegeven door een circusclown. Gaandeweg ging hij zich steeds meer interesseren in de clownerie.

Jeroen kreeg als kind al circuslessen van een clown (foto: Jeroen van der Lee)

In 2019 vertrok hij voor vijf weken naar Barcelona, om een masterclass te volgen van de inmiddels overleden clown Jango Edwards. Die clownslessen zet Jeroen nu voort in Nederland, de week voorafgaand aan zijn eerste Echoes of Laughter Festival in Oud-Drimmelen. Twaalf personen uit vijf verschillende landen nemen deel aan de masterclass en zullen hun acts in het weekend ook opvoeren. In de masterclass leert Jeroen de clowns in wording dat humor geen vereiste hoeft te zijn voor een clownsact. Een onverwachte twist kan ook goed werken. Zo zong hij zelf ooit een lied over een verloren liefde, op de melodie van 'Ne me quitte pas' van Jacques Brel. “Het publiek pinkte een traantje weg, maar aan het einde ging het over een giraffe.” Plezier

Zaterdag treedt Jeroen op met zijn show 'Chez Cirqaurant'. Het is een clownesk stuk over een restaurant, waar Jeroen al jonglerend met preien en brandende aardappels alle ballen hoog moet houden. Ook zijn er gastoptredens van nationale en internationale clowns, zoals de Engelse Nola Rae en de Italiaanse Claudia Cantone. Het publiek kan een festival met een flinke dosis absurdisme, poëzie en cabaret verwachten.

“Clownerie verbroedert, verbindt en verblijdt, maar kan ook droevig zijn. Zoiets missen we echt in de Nederlandse theaters.”

Het plezier dat Jeroen heeft met clownerie, hoopt hij over te kunnen brengen op de festivalbezoekers. “Dat is waanzinnig, als het publiek zich kan inleven in jouw gevoel en emoties. Clownerie verbroedert, verbindt en verblijdt, maar kan ook droevig zijn. Zoiets missen we echt in de Nederlandse theaters.”