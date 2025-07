Zo is het om op jonge leeftijd een ouder te verliezen: 'Meerdere rouwfases'

Wat doet het met een jong kind als een moeder of vader overlijdt? Ellen Dreezens weet er alles van. Toen ze 4 jaar oud was, overleed haar moeder. En toen ze 21 jaar oud was, overleed ook haar vader. Nu is ze gepromoveerd psycholoog, docent bij de Tilburg University en helpt ze anderen als rouwcoach. Volgens Dreezens komen kinderen iedere levensfase opnieuw in een vorm van rouw terecht. "Dat gaat de rest van je leven door."

Allereerst natuurlijk de vraag: wat is rouw precies? Want het is een begrip dat in vele vormen en maten wordt ervaren. Zo kun je het volgens Dreezens niet alleen voelen als je een dierbare verliest, maar ook bij het verlies van bijvoorbeeld een huis, baan of relatie. "Je kunt ook rouwen om dingen die je nooit hebt gehad. Ik rouw bijvoorbeeld niet heel erg om mijn moeder, want ik heb geen herinneringen aan haar. Maar ik heb wel heel lang gerouwd omdat ik mijn moeder niet heb gekend", zegt de rouwcoach.

Na een verlies moet je je aanpassen aan de nieuwe situatie. Dat is wat we rouw noemen. Sommige mensen rouwen snel, anderen doen er lang over. Dreezens onderscheidt hierin drie soorten rouw.