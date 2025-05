Heerkens blijft technisch directeur van Willem II en krijgt hulp van Koster

Freek Heerkens blijft technisch directeur van Willem II. Hij tekent een contract tot de zomer van 2028 als technisch directeur bij de club. De oud-speler werkt sinds kort al op interim-basis in deze functie. Dit na het vertrek van Tom Caluwé. Heerkens krijgt volgend seizoen assistentie van zijn oud-trainer Adrie Koster, die als technisch adviseur in Tilburg aan de slag gaat. De nieuwe technisch coördinator is Sam Strijbosch (30) die overkomt van Helmond Sport.

Dat Heerkens technisch directeur blijft, is volgens algemeen directeur Merijn Goris geen verrassing. "Het afgelopen jaar heeft Freek direct veel indruk gemaakt door zijn visie en leiderschap. Daarvoor verdient hij alle complimenten", zegt hij op de website van de club. "Toen de positie van technisch directeur vacant werd, was voor mij en de Raad van Commissarissen duidelijk dat we de beste kandidaat al in huis hadden. In samenspraak met Freek zijn we toen gaan nadenken over de vormgeving van de technische structuur."

Herkens zelf twijfelde geen moment. "Het is snel gegaan, maar het vertrouwen dat ik krijg vanuit de club en de gesprekken met mensen binnen én buiten Willem II hebben me overtuigd om deze verantwoordelijkheid te nemen. De rol van technisch directeur is tegenwoordig veel breder. Goede samenwerking met verschillende expertises binnen een duidelijke structuur is daarbij essentieel. Ik ben dan ook blij met de kennis en ervaring die Adrie en Sam meebrengen om ons op het gebied van voetbalzaken te ondersteunen."

Freek Heerkens nam vorige zomer afscheid als speler van Willem II. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)