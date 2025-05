Grote politie-actie in Breda: agenten doorzoeken meerdere huizen

In meerdere huizen in Breda zijn dinsdagochtend invallen gedaan. Agenten hebben in elk geval drie huizen doorzocht aan de Langdonk en een huis aan de Noortberghmoeren.

Hoeveel huizen de politie precies is binnengevallen, is niet duidelijk. Bij één huis werd de politie door de bewoner zelf binnengelaten. De politie laat dinsdagochtend weten bezig te zijn met een rechercheonderzoek. Het gaat mogelijk om meer dan vier invallen, laat een woordvoerder weten.

Er waren veel agenten van de Landelijke Eenheid op de been die de huizen aan de Langdonk en Noortberghmoeren doorzochten. Bij het huis aan de Noortberghmoeren werd ook een politiehond ingezet voor onderzoek. Waarom de politie de huizen binnenviel, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen verdachten aangehouden. De politie geeft aan later dinsdagmiddag met meer informatie te komen.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink