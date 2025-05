Miljoenen voor baanbrekend migraine-implantaat van Eindhovens bedrijf

Een implantaat om chronische migraine aan te pakken, komt op de markt door een miljoenenimpuls van 53 miljoen euro. Het implantaat is ontwikkeld door het Eindhovense bedrijf Salvia BioElectronics. Door de miljoenenimpuls komt het implantaat, dat de naam MySalvia Therapy heeft, binnen nu en vijf jaar beschikbaar.

Met het geld kunnen de lopende studies worden afgerond en kan volgend jaar worden getest in de Verenigde Staten. Maar het duurt nog even voordat de implantaten in de dagelijkse praktijk kunnen worden gebruikt. "Voor medische innovaties duurt dat gewoon erg lang", zegt een woordvoerder van Salvia BioElectronics. "Dat is ook goed, want het moet goed worden onderzocht."

Het implantaat is straks niet zomaar voor iedereen beschikbaar. Voor specialisten is het één van de opties die ze bij mensen met chronische migraine kunnen inzetten, naast medicatie en botox.